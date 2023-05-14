أرغوس: ليبيا ودول أخرى قد تعوض انخفاض استهلاك الصلب في العام 2023

ليبيا – راقب تقرير اقتصادي نشره موقع “أرغوس” الدولي المعني بأخبار الاقتصاد بقاء توقعات طلب العالم طويل الأمد على الحديد الصلب ضعيفة في العام 2023.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب من مضامينه المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد نقل عن المشاركين في الاجتماع الـ88 للرابطة الدولية لمصدري حديد التسليح تأكيدهم بروز طلب عالمي فاتر على البناء وعقبات مالية ما جعل احتمال دعم أسعار الصلب هذا العام ضئيلا.

ووفقا للتقرير توقع رئيس مجلس إدارة شركة عز للصناعات الحديدية المصرية أحمد عز بقاء نمو استهلاك حديد التسليح ثابتا خلال العام 2023 في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا فالاستهلاكية العالية في ليبيا والعراق واليمن قد تعوض الانخفاض في الجزائر.

ترجمة المرصد – خاص