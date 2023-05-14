المنصوري يتوقع عدم إجراء الانتخابات هذا العام

الوطن/رصد

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور “ضو المنصوري”، إن لجنة 6+6 تؤجّل المشاكل ومجلسي النواب والدولة يسعيان للتمديد ولا يُريدان الانتخابات.

وأضاف المنصوري في تصريحٍ صحفي أنه لا يتوقع إجراء الانتخابات هذا العام، مشيرًا إلى أن وفقاً للقاعدة الدستورية المعتمدة من قبل المجلسين فلا توجد أي إمكانية لعقد انتخابات برلمانية دون الرئاسية.

وتابع المنصوري أن باتيلي يقوم بدور الوساطة ولا يمكنه فرض أي حلول على المشهد السياسي، موضحًا أنه لا يوجد نوايا حقيقية لعقد الانتخابات ولجنة 6+6 مجرد مراوغة لإطالة عمر الأزمة.