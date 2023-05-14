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وزيرة الخارجية تلتقي نظيرها القطري للتشاور حول الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش، والوفد المرافق لها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

والتقت المنقوش، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. 

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد الدور القطري الداعم لاستقرار ليبيا والوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية. 

وناقش اللقاء القضايا الإقليمية والعربية وتنسيق المواقف بين البلدين، ودعم الجهود العربية الرامية إلى وقف نهائي لإطلاق النار بالسودان.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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