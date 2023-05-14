فؤاد: لابد أن تتعاطف مع أردوغان إذا كنت مسلماً

طالب محمد فؤاد محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي والمقيم في إيطاليا، كل المسلمين بالتعاطف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يخوض غمار الانتخابات الرئاسية، واصفا من يخالف ذلك بـ«المنافق».

وقال فؤاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أردوغان ليس إسلامياً بالمعنى الذى يفهمه البعض، ولكن خصمه علوى أتاتوركي معاد للإسلام”.

وأضاف:” إذا كنت مسلماً فلابد أن تتعاطف مع أردوغان وغير ذلك فانت أقرب للنفاق حتى لو كان أزارك فوق ركبتيك ولحيتك تحت كعبيك”، على حد تعبيره.

وأدلى الرئيس التركي المنتهية ولايته ومرشح “تحالف الشعب”، رجب طيب أردوغان، ومنافسه الأقوى، كمال كيليتشدار أوغلو، اليوم الأحد، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ينظر إليها على أنها الأهم في تاريخ البلاد.

وكان أردوغان اختار أمس السبت أن يختتم حملته الانتخابية في إسطنبول، كبرى المدن التركية، التي شكلت بداية مسيرته السياسية قبل عقود.