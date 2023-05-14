إنفو مغرانتس: سياسات النيجر سبب رئيسي لفناء المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى ليبيا

ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشره موقع “إنفو مغرانتس” الإخباري الإفريقي الناطق بالإنجليزية تقلص فرص بقاء المهاجرين غير الشرعيين أحياء في صحراء ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من تحليلاته صحيفة المرصد بين أن آليات مراقبة الحدود الصحراوية بين النيجر وليبيا المطبقة منذ العام 2015 حمل هؤلاء على سلوك دروب نائية وفتاكة ما جعل الوصول إلى الوجهة المطلوبة المتمثلة بالأراضي الليبية أمرا مميتا.

وتابع التقرير إن تجريم النيجر لعمليات نقل واستضافة المهاجرين غير الشرعيين أجبر تجار البشر على إيجاد طرق جديدة بعيدة عن تلك الرئيسية المراقبة من قبل سلطات نيامي مؤكدا التركيز على الطريق الرابط بين مدينتي أغاديز النيجرية وسبها الليبية.

ووفقا للتقرير بينت تحليلات صور الأفكار الصناعية مركبات عدة محطمة وموجات بشر سائرة في وقت تم فيه قياس المخاطر المرتبطة بالجفاف والارتفاع في درجات الحرارة أو الرياح وتحليل مقدار التعرق وعدد لترات المياه المفقودة من قبل المحاولين الوصول إلى ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن ابتعاد المهاجرين غير الشرعيين عن الطرق الرئيسية صعب من عملية رصدهم ومساعدتهم فالطبيعة البشرية لا تستطيع الصمود طويلا أمام السبب الرئيسي للفناء وهو نقص الماء متهما الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بتوفير التمويل اللازم لإدامة سياسة النيجر ضد الهجرة غير الشرعية.

ترجمة المرصد – خاص