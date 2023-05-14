المنفي: نعمل على تذليل العقبات لضمان إنجاز الاستحقاق الانتخابي

الوطن | رصد

التقى رئيس المجلس الرئاسي”محمد المنفي” برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ” عماد السائح”

‏وأكد المنفي خلال لقاء حضره رئيس الحكومة منتهية الولاية ” عبد الحميد الدبيبة ” على دعمه الكامل للمفوضية ورئاستها، مشدداً على أهمية ضمان إنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال العام الجاري منوهاً أن المجلس الرئاسي يولي سد احتياجات المفوضية أهمية بالغة وأنه قائم على تذليلها مع الحكومة كأولوية إنفاق خلال ميزانية العام 2023 م.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة انتهاء لجنة ‫6‏+6‬ المنبثقة عن مجلسي النواب والأعلى للدولة من عملها لإنجاز القوانين الانتخابية في أقرب وقت وقبل نهاية يونيو من هذا العام.