الإطاحة بمتورط في ترهيب أسرة عائدة بعد 7 سنوات لمنزلها بضواحي طرابلس

ليبيا – تمكنت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من الإطاحة بمتورط في تهجير أسرة من منزلها في ضواحي العاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد أوضح إن هذه الأسرة تعرضت بعد تمكينها أمنيا بناء على تعليمات من النيابة العامة من منزلها المهجرة منه منذ 7 سنوات لتهديدات بحرق المنزل وتهجيرهم منه مرة أخرى والاعتداء عليهم وقتلهم من قبل هذا المتورط.

وأضاف البيان أن كافة الإجراءات القانونية تم اتخاذها حيال هذا المتورط وإحالته لجهات الاختصاص.