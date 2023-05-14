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باتيلي يبحث مع الصديق الكبير جهود مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار المالي

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، برئيس مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، حيث ناقشا جهود المصرف في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وقال المصرف المركزي في بيان له: “أهم محاور اجتماع الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي مع رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، هي المصرف في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة”.

وأضاف المصرف في بيانه: “تم مناقشة مبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات المحلية والدولية في تعريز الإفصاح والشفافية، ومسار التوحيد”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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