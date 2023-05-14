السايح يطلع وفد سفارة روسيا على جاهزية المفوضية لتنفيذ الانتخابات هذا العام

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح، وفد سفارة روسيا الاتحادية لدى ليبيا،

وذكرت المفوضية في بيان، أن الاجتماع شارك فيه؛ جامشيد بولتايف وزير مفوض السفارة الروسية، و ألدار يافاروف مستشار السفارة، وأكرم عزارة مدير العلاقات العامة بالسفارة.

وأوضح البيان، أن “الزيارة تعد هي الأولى من نوعها لوفد السفارة الروسية في ليبيا، وتأتي في إطار الاطلاع على جاهزية المفوضية ومدى استعدادها لتنفيذ الانتخابات المخطط لعقدها هذا العام”.

وأردف البيان؛ أنه خلال الاجتماع “تم إطلاع الوفد الروسي على الإمكانيات المتاحة للمفوضية والاستعدادات العملية والفنية التي اُتخذت لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية”.

وتابع البيان؛ أن “مجلس المفوضية أطلَعَ الوفد الروسي على اختصاصات المفوضية كإدارة تنفيذية فنية محايدة ليس لها أي دور سياسي، وتنحصر مهمتها في تنفيذ التشريعات والقوانين الانتخابية التي تحال إليها من مجلس النواب”.

وأشار البيان إلى أن “اللقاء استعرض التجربة الروسية فيما يتعلق بتنفيذ العمليات الانتخابية والآليات والمؤسسات المشرفة على تنفيذها، وتبادل الطرفان الآراء والمناقشات حول التجربتين الليبية والروسية، كما ناقشا سبل التعاون وتبادل الخبرات الانتخابية بين المؤسسات والإدارات الانتخابية في البلدين”.

وختم البيان موضحًا أن “الوفد الروسي أعرب عن استعداده لدعم مسار الانتخابات في ليبيا، والاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين، لدعم الجهود الرامية لإنجاح العمليات الانتخابية المرتقبة”.