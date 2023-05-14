المصرف المركزي: باتيلي ناقش مع الكبير جهودنا في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي

ناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، مع رئيس مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، جهود المصرف في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وقال بيان صادر عن المصرف: “جُهود مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة، أهم محاور اجتماع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مع عبدالله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وأضاف البيان “كما تم مناقشة مبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات المحلية والدولية في تعريز الإفصاح والشفافية، ومسار التوحيد”.