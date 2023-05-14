وفد سعودي في ليبيا لإعادة افتتاح سفارة الرياض في طرابلس

استقبلت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الأحد، وفداً من وزارة الخارجية ‏السعودية، في مطار معيتيقية الدولي، بهدف إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة في العاصمة الليبية طرابلس.‏

وأكد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالخارجية الليبية، راشد أبو غفة، خلال استقباله الوفد السعودي، “عمق العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا والسعودية، وحرص حكومة الوحدة الوطنية (الحكومة الليبية الانتقالية) على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يحقّق المصالح المشتركة بينهما”.

يُذكر أنّ المملكة العربية السعودية قرّرت في أيار/مايو 2014، إغلاق سفارتها وقنصليتها في طرابلس، وإجلاء كامل بعثاتها الدبلوماسية على متن طائرة خاصة، “نتيجةً للظروف الحالية والوضع الأمني”، وفقاً لصحيفة “سبق” السعودية.

وسبق الخطوة السعودية، قرار العراق إعادة فتح سفارته في ليبيا، بعد مرور 9 سنوات على إغلاقها، واستئناف العمل الدبلوماسي، تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين، في نيسان/أبريل الماضي.