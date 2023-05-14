العرفي: لجنة 6+6 تعمل في ضبابية ولم تحسم النقاط الخلافية حول القوانين الانتخابية

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن لجنة 6+6 تعمل في ضبابية ولم تخرج بأيّ تصريح تؤكد فيه حسمها للنقاط الخلافية حول القوانين الانتخابية أو أن مشكلات شروط الترشح للانتخابات ستُحلّ من جذورها.

وأضاف في حديثه أن اجتماعات اللجنة مع باثيلي وحثّه لها بالإسراع في إنجاز مهامها في أقرب وقت ما هو إلا استهلاك للوقت، مشيرًا إلى أن إعلان مكتب النائب العام حدوث عمليات تزوير بمنظومة الأرقام الوطنية مشكلة حقيقية ستواجه العملية الانتخابية المقبلة.

وبين العرفي أن خطوة تشكيل اللجان جاءت متأخّرة، ولكنها في الاتجاه الصّحيح لضمان نزاهة منظومة السّجلات المدنية، مؤكدًا أنه لا بدّ من وجود تنسيق كامل للجنة 6+6 مع مكتب النائب العام بشأن لجان فحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية

وأشار العرفي إلى أن تزوير الأرقام الوطنية حمّل خزينة الدولة الملايين بين مرتبات ومزايا وأرباب الأسر تم صرفهم على أناس ليسوا ليبيين، وأن تلك أعمال ستطال مصلحة التسجيل العقاري التي أمر رئيس الحكومة المنتهية بفتحها، موضحًا أن الغاية من فتح مصلحة التسجيل العقاري هو نهب أراضي الدولة الموجودة في مواقع استراتيجية.

وأيّد تشكيل اللجنة المختصة بالتفتيش على كل مكاتب مصلحة الأحوال المدنية والتدقيق في كل الأرقام الوطنية، آملًا بأن تسرع اللجان المشكلة من النائب العام في إنهاء مهامها بكافة البلديات في مدة لا تتجاوز 20 يوماً، خاصّة أنه لم يُحدّد لها إطار زمني لعملها.