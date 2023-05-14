باثيلي يناقش مع الدبيبة إجراء انتخابات بقوانين عادلة للجميع

بحث الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، آخر التطورات في إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، وكيفية وجود قوانين انتخابية عادلة للجميع.

وأعلنت منصة حكومتنا أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة وزراء حكومة الوحدة، تناول مناقشة آخر التطورات في إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، وكيفية وجود قوانين انتخابية عادلة للجميع.

كما ناقش الطرفان، ملف عودة النازحين والمهجرين وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق ذلك، وآخر المستجدات في الوضع بدولة السودان وتأثير الصراع فيها على ليبيا والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.