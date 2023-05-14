معزب يوضح اخر تطورات عمل لجنة 6+6.. وهذا ما سيحدث حال فشل مجلسي الدولة والنواب التوصل لحل

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري “محمد معزب” أن المجلس يدرس إمكانية تكوين لجنة لمتابعة التجاوزات الإدارية والمالية بالجهات السياديّة للدولة، مؤكداً أن الانقسام بين أعضاء لجنة 6+6 لايزال قائماً بخصوص المناصب السيادية.

وقال معزب في تصريحات صحفية لمنصة “صفر” أنه في حال فشل مجلسي الدولة والنواب التوصل لحل إلى شهر يونيو سيتم معالجة الموضوع خارج إطار المجلسين.

وأشار معزب إلى أنه لا تزال هناك فرصة متاحة أمام المجلسين للاتفاق على قانون الانتخابات إلى نهاية شهر يونيو.

وأوضح معزب أن “لجنة 6+6 ستعمل على متابعة الاختراقات المالية والادارية وتوثيقها ومخاطبة الجهات المختصة حيالها”.