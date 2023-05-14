بالصور.. تفاصيل مثيرة في ضبط شخص يمتهن عمليات السرقة من المواطنين

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاحد عن تمكن “مركز شرطة البركة” من ضبط شخص يمتهن سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حيث يقوم بإستئجار مركبة ويطلب من سائق المركبة أجراء محادثة ومن ثم يلوذ بالفرار وسجلت ضده اكثر من 10 محاضر في اماكن مُختلفة.

وإستجابةً لشكوى عدد من المواطنين تقدمو بشكواهم ضد أحد الأشخاص وقيامه بسرقة هواتفهم المحمولة وكانت عمليات السرقة بنفس الطريقة وكان السارق يقوم بإستئجار مركبة ويطلب من سائق المركبة توصيله ويكون بحوزته صناديق أجهزة كهربائية موضوع بداخلها حجارة لإيهام سائق المركبة انها بضاعة ويرغب في توزيعها على المحال التجارية وفي منتصف الطريق يطلب الشخص المطلوب من سائق المركبة هاتفه لإجراء مكالمة بحجة ان هاتفه مقفل أو عاطل ويقوم بالنزول من المركبة بسرعة ويلوذ بالفرار وسجلت ضده أكثر من 10 محاضر نُفذت بنفس الطريق وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة البركة العقيد طارق نجم تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب .

وعليه باشر أعضاء التحريات في جمع المعلومات عن الشخص المطلوب ومطابقة المواصفات التي أفاد بها المشتكون وتم مراجعة الأماكن التي حدثث بها وقائع السرقة ،البركة،الماجوري،سيدي يونس،حي السلام، وتم الإشتباه بأحد الأشخاص من قبل أعضاء التحريات كونه تنطبق عليه المواصفات التي أفاد بها المشتكون .

وأثناء الإستدلال معهم وتم إعداد كمين محكم له وضبطه بحوزته هواتف محمولة وصناديق لأجهزة كهربائية بداخلها حجارة وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.م.ح من مواليد1995 ليبي الجنسية وإعترف بما نُسب إليه وإنه يقوم بأخذ صناديق فارغ لأجهزة كهربائية ويقوم بوضع حجارة بداخلها على انها بضاعة ويريد توزيعها على المحال التجارية ومن ثم يطلب من سائق المركبة التي قام بإستئجارها هاتفه المحمول ومن ثم يقوم بالنزول من المركبة والفرار.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة .