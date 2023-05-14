المنقوش تثمن دور قطر الداعم لاستقرار ليبيا والوصول إلى إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

ثمّنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الدور القطري الداعم لاستقرار ليبيا والوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية.

جاء ذلك فور وصولها العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقت برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وبحسب بيان الخارجية بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، ، كما ناقش اللقاء القضايا الإقليمية والعربية وتنسيق المواقف بين البلدين، ودعم الجهود العربية الرامية إلى وقف نهائي لإطلاق النار بالسودان.