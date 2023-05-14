بالصور.. ضبط تشكيل عصابي خطير بالمنطقة الصناعية في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاحد عن تمكن “مركز شُرطة الصابري” من ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة المخازن والمحال التجارية بالمنطقة الصناعية.

وعُقب ورود معلومات لدي أعضاء التحريات بمركز شُرطة الصابري عن تشكيل عصابي يمتهن سرقة المحال التجارية والمخازن بالمنطقة الصناعية ويمارس هذا التشكيل نشاطه الإجرامي في ساعات مُتأخرة من الليل .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الصابري المقدم فرج العشيبي تعليماته بتشكيل فريق من تحريات المركز مُهمته مراقبة هذه الأماكن وجمع المعلومات عن هذا التشكيل العصابي ورصد تحركاته .

وتم خروج أعضاء فريق التحريات والمراقبة لمدة ثلاثة أيام حيث تمكن أعضاء التحريات من مشاهدة أفراد التشكيل وهم يدخلون إلى إحدى مخازن المواد الكهربائية وتم ضبط أربعة أشخاص وبحوزتهم عدد 24 بكرة من الأسلاك الكهربائية ومبلغ مالي وقدره 4590 دينار وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ي.أم ليبي الجنسية والثاني يُدعى ع.ا.ب تشادي الجنسية والثالث م.م.ع تشادي الجنسية والرابع م.ح.ع ليبي الجنسية وإعترفوا بمانُسب إليهم وإعترفوا أيضا بعدة سرقات وأفادو ان المبلغ الذي عُثر عليه بحوزتهم هوا ثمن بكرات الأسلاك الكهربائية التي بِيعَت في وقت سابق .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.