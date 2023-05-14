ترتيبات لوجستية لإعادة افتتاح سفارة المملكة السعودية في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تستعد وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية؛ لافتتاح سفارة المملكة في العاصمة طرابلس.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة؛ استقبلت اليوم الأحد، وفدًا من وزارة الخارجية ‏السعودية، وذلك لبحث وإعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة في العاصمة.‏

واستقبل الوفد السعودي، برئاسة وزير مفوض ونائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية والأفريقية، عبد الله بن فهد الشمري، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، راشد أبو غفة، ومدير الشؤون العربية، خليفة القايدي.

وبحسب بيان الخارجية الليبية، شدّد أبو غفة عمق العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا والسعودية، وحرص حكومة الوحدة على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، وفقَ نص البيان.

الجدير بالذكر أن السعودية قررت في مايو عام 2014، إغلاق سفارتها وقنصليتها في العاصمة طرابلس.