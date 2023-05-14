لنقي: يجب التركيز على إنجاح العملية الانتخابية في بلادنا كما فعلت تركيا

علقت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، على الانتخابات التركية، وأثنت على مشهد تداول السلطة وتجديد الشرعية السياسية.

وقالت لنقي، في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، “أيان كانت نتيجة الانتخابات التركية اليوم، فإن أهم ما في المشهد هو الاحتكام للانتخابات كآلية لتدوال السلطة وتجديد الشرعية السياسية وهو مشهد لا يملك أحد إلا أن يغبط الشعب التركي عليه”.

وأضافت أنه “في الوقت الذي نبارك للشعب التركي نجاح عملية التصويت التي تُنبأ عن نُضج التجربة الديمقراطية في بلادهم وإذ نحترم خياراتهم الديمقراطية ونسعى إلى شراكة استراتيجية معهم ـ أيان كان الفائز – قائمة على مصالح بلدين واحترام مبدأ السيادة الوطنية”.

ودعت لنقي؛ “القوى الليبية التي أبدت حماسة شديدة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في قٌطر آخر غير بلادهم (تركيا) لدرجة أنهم خرجوا للتحشييد ومناصرة طرف ضد طرف آخر، بالتركيز على العمل على إنجاح العملية الانتخابية في بلادنا ليبيا عوضا عن إجهاضها حتى نتمثل التجربة الديمقراطية التركية”.

وختمت موضحة؛ “أم يصدٌق فينا بيت أمير الشعراء أحمد شوقي: أحرامٌ على بلابله الدوح…. حلالٌ للطير من كل جنسِ”.