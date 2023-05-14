بعد فشلها في فض اشتباكات الزاوية.. النمروش يزور قوات الساحل الغربي

قال مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي، إن آمر المنطقة صلاح الدين النمروش، حضر صباح اليوم الأحد، الجمع الصباحي لكافة منتسبي اللواء 52 مشاة.

وأشاد آمر المنطقة بما شاهده من انضباطية لدى كافة المنتسبين ، مؤكداً على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ كافة الواجبات العسكرية ، وأن المنطقة العسكرية الساحل الغربي من خلال إدارتها تسعى بشكل دائم ومستمر إلى توفير كافة الإمكانيات المتاحة لتذليل الصعاب أمام منتسبيها من بواسل الجيش الليبي ، وأن الهدف الأسمى هو حماية الوطن ومقدراته.

يشار إلى أن مدينة الزاوية التي تعتبر مركز منطقة الساحل الغربي تعاني بشكل مستمر من الفوضى واستمرار الاشتباكات بين المجموعات المسلحة التي تسيطر عليها، وكان آخرها الاشتباكات التي دارت الأسبوع الماضي والتي راح ضحيتها أكثر من أربعة أشخاص وعدد من المصابين، والتي رفض خلالها أهالي مدينة الزاوية تدخل قوات المنطقة العسكرية الساحل الغربي، عندما حاولت التوسط بين المجموعات المتصارعة.