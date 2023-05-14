بالصور| حكومة باشاآغا تشارك بتتويج منتخب مصر بكأس بطولة شمال إفريقيا لكرة الطاولة

ليبيا – شاركت الحكومة المكلفة من البرلمان، في تتويج منتخب جمهورية مصر العربية بكأس بطولة شمال إفريقيا لكرة الطاولة والمقامة في مدينة بنغازي ، والتي دعمتها الحكومة ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني الذي شدد على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمنتخبات المشاركة في البطولة .

‏حيث تم التتويج بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة بناءً على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، من قبل رضا الفريطيس رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية ممثلاً للحكومة الليبية، رفقة سكرتير نائب رئيس مجلس الوزراء احمد الجغداف وبحضور رؤوساء الاتحاد الأفريقي والمصري والليبي لكرة الطاولة، ونائب رئيس اتحاد الجامعة الملكية لكرة الطاولة .

وفي مراسم اخرى خلال وجبة العشاء التي اقامتها الحكومة على شرف منظمي البطولة والمشاركين فيها، قدمت الوفود المشاركة دروعاً للقطراني وعدد من المسؤولين تقديراً منهم للجهود التي بُذلت من اجل إنجاح هذه البطولة ودعمها بكل الإمكانيات.

كما قُدمت الدروع والهدايا من قبل القطراني الى المنظمين للبطولة ورؤساء الاتحادات مع التأكيد على أن الحكومة الليبية تدعم كافة الانشطة الرياضية وتسعى دائماً لإنجاحها خاصةً المقامة في ليبيا.