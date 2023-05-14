امغيب: المجموعات المسلحة ومهربي البشر يشكلون قوة مسيطره على الأرض في الزاوية

الوطن / رصد

أكد عضو مجلس النواب سعد امغيب ان المجموعات المسلحة ومهربي البشر من مدينة الزاوية يشكلون قوة مسيطرة على الأرض في ظل غياب اي دور لمؤوسسات الدولة من قوة عسكرية وأمنية داخل المدينة.

وأضاف النائب خلال تصريحات صحفية بأن أهالي الزاوية يرفضون فكرة غياب مؤسسات الدولة من قوات عسكرية وأمنية داخل المدينة..

هذا وشهدت مدينة الزاوية خلال المدة الماضية احتجاجات وعصيان مدني شامل على خلفية مقاطع فيديو متداولة لـشباب يتعرضون للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات.