مؤسسة النفط الليبية تعلن نجاح حفر البئر (ب 4-49) بقدرة إنتاجية 1800 برمي

نجحت شركة مليتة، في حفر البئر (ب 4-49) لإنتاج النفط والغاز بقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 برميل يوميا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، إن نجاح حفر البئر جاء ضمن خطة شركة مليتة لتحسين ورفع مستوى الإنتاج بحقل البوري البحري.

وتمكنت الفرق الفنية من استكمال حفر البئر الاسترجاعية (ب4 -49) واستكمالها بالمعدات الذكية واختبارها على الخانق64/ 32 بقدرة إنتاجية 1800 برميل زيت يوميًا.

وذكر البيان أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وأعضاء المجلس أشادوا بـ«هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى النجاحات التي تحققها المؤسسة وشركاتها خلال هذا العام»

قبل ذلك، أعلنت مؤسسة النفط اليوم تراجع الإنتاج إلى مليون و221 ألف برميل يوميًا، مقابل مليون و224 ألف برميل يوميًا. وبلغ إنتاج المكثفات نحو 16 ألف برميل يوميًا خلال الـ24 ساعة الماضية