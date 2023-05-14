السايح يُطلع وفدا روسيا على جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري

أخبار ليبيا 24

التقى وفد روسي برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، في مقر المفوضية بطرابلس، اليوم الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد من السفارة الروسية لدى ليبيا.

وأوضحت المفوضية أن الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على جاهزية المفوضية ومدى استعدادها لتنفيذ الانتخابات المخطط لعقدها خلال العام الجاري.

وجرى خلال اللقاء إطلاع الوفد الروسي على الإمكانات المتاحة للمفوضية والاستعدادات العملية والفنية التي اتُخذت لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ الاقتراع.

وأطلع مجلس المفوضية الوفد الروسي على اختصاصات المفوضية كإدارة تنفيذية فنية محايدة ليس لها أي دور سياسي، وتنحصر مهمتها في تنفيذ التشريعات والقوانين الانتخابية التي تحال إليها من مجلس النواب.

وأشارت المفوضية إلى أن الاجتماع تناول التجربة الروسية فيما يتعلق بتنفيذ العمليات الانتخابية والآليات والمؤسسات المشرفة على تنفيذها، وتبادل الطرفان الآراء والمناقشات حول التجربتين الليبية والروسية، كما ناقشا سبل التعاون وتبادل الخبرات الانتخابية بين المؤسسات والإدارات الانتخابية في البلدين.

وأعرب الوفد الروسي عن استعداده لدعم مسار الانتخابات في ليبيا، والاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين، لدعم الجهود الرامية لإنجاح العمليات الانتخابية المرتقبة.

وضم الوفد الروسي: وزير مفوض السفارة جامشيد بولتايف، ومستشار السفارة ألدار يافاروف، ومدير العلاقات العامة بالسفارة أكرم عزارة، وذلك بديوان مجلس المفوضية.