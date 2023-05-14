معلقا على لقائه مع الدبيبة.. باتثيلي: اتفقنا على أهمية الإسراع في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه ناقش مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة آخر التطورات والجهود المبذولة للمضي قدمًا نحو «إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشاملة في بيئة آمنة.

وفي تغريدة له بشأن اللقاء، أكد باتيلي أنه اتفق مع الدبيبة على أهمية الإسراع في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات، وإشراك جميع شرائح المجتمع الليبي في العملية الانتخابية.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الحكومة في بيان لها أن اللقاء بحث تطورات إجراء الانتخابات العامة في البلاد ووجود قوانين انتخابية عادلة للجميع.

كما ناقش الطرفان آخر المستجدات في الوضع بالسودان، وتأثير الصراع فيها على ليبيا والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.