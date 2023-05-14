القطراني يلتقي وفد ائتلاف شركات B F I المحدودة

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني الأحد ، وفد ائتلاف شركات B F I المحدودة برئاسة صالح عطية وأعضاء الائتلاف مورتي نيكولاس ومصطفى العرفي، بحضور وزير الاستثمار علي السعيدي ، وذلك بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

القطراني، رحب بالوفد الزائر، مثنيًا على الاهتمام الذي ابداه الوفد فيما يتعلق بالتوقيع على الاتفاقية بين الحكومة الليبية ووفد الإتلاف .

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات المشاريع ذات الالوية والتي في مقدمتها مشاريع الإسكان والبنية التحتية في مجالات المواصلات والمطارات والتجمعات السكنية والطاقة الشمسية وذلك لوضعها موضع التنفيذ ، والصعوبات التي تواجه عمل الشركات وسبل حلحلتها.

كما اطلع القطراني خلال اللقاء على عمل اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير الاستثمار علي السعيدي والمكلّفة بالتواصل المباشر مع ائتلاف شركات B F I لتذليل كافة الصعاب أمامها والبدئ في تنفيذ المشاريع المتوقفة .