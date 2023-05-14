| “العامة للكهرباء” تعد بعودة التيار الكهربائي خلال الساعات القليلة القادمة

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2023/05/14 على الساعة 20:35

: وعدت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، بعودة التيار الكهربائي خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك إثر الحريق الذي نشب صباحا داخل محطة الهضبة.

وأضافت الشركة، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “الحريق قد سبب أضرارا جسيمة ترتبت عن إيقاف عمل كامل المحطة بسبب ضرر مجرى الكوابل الأرضية الرابطة بين المحولات الثلاثة”.

وتابعت الشركة أنه “كمرحلة آولى تم معاينة الضرر وتنظيف وسحب كامل الأسلاك الأرضية و عزل أسلاك المحول المحترق عن المحولات السليمة و إحضار كوابل بديلة على مدى المحولات” وأنه تم “توصيلها بالمحولين السليمين وتغذيتهم بالتيار الكهربائي الذي سينتج عنه عودة إستقرار المحطة و رجوع الكهرباء إلى المناطق في غضون الساعات القادمة”.