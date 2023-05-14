الشعاب: إبقاء المترشحين في انتخابات 24 ديسمبر ضمن الانتخابات القادمة متروك للسلطة التشريعية

ليبيا – أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات عبدالحكيم الشعاب جاهزيتهم لتنفيذ الانتخابات، لافتاً إلى أن هناك ترتيبات تتوقف على القوانين الانتخابية.

الشعاب قال في تصريح لقناة “فبراير” إنه من النقاط التي تحتاج تفاصيل هي القوانين الانتخابية لتزامن إجراء الانتخابات وجولاتها ونظام الترشح وعدد المقاعد النيابية.

وأشار إلى أن التعامل مع توزيع المقاعد بالانتخابات البرلمانية وفقا للتعديل الدستوري 13 معقد، مؤكدًا أن أمر إبقاء المترشحين في انتخابات 24 ديسمبر ضمن الانتخابات القادمة متروك للسلطة التشريعية.

وأوضح أن توزيع المقاعد وفقا للتعديل الـ 13 سيجعل مناطق تحظى بعدد أكبر على حساب مناطق أخرى ستظل دون تغيير.

وشدد في الختام أنه على لجنة 6+6 مراجعة ما يتعلق بتوزيع المقاعد الوارد بالتعديل الدستوري الـ 13.