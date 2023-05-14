السفير الإيطالي يزور بلدية بنغازي ويبحث التنسيق لإتمام برامج إعادة الإعمار

الوطن| رصد

زار سفير دولة إيطاليا “جوزيبي بوتشينو غريمالدي” برفقة القُنصل العام لدولة إيطاليا “فرانشيسكو دي لويجي” بلدية بنغازي اليوم الأحد، والتقى خلالها المهندس الصقر عمران بوجواري ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي.

وتم خلال اللقاء مُناقشة إنعكاسات الوضع السياسي القائم حالياً على عمل البلدية ومدى قُدرة البلدية على توفير الخدمات في ظل الوضع الراهن والأعمال والمشاريع التي يقوم بتنفيذها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي ، وأهمية التنسيق المُشترك فيما يتعلق ببرنامج إعادة الإعمار والإستقرار في المدينة.

يشار بأن زيارة جوزيبي بوتشينو لبلدية بنغازي تأتي لقُرب إنتهاء فترة عمله سفيراً لدولة إيطاليا في ليبيا.

هذا وأثنى السفير على حُسن الإستقبال وتعاون وتجاوب البلدية المُستمر مع القُنصلية الإيطالية بما يعود بالنفع على المصلحة العامة للطرفين.

كم أشاد رئيس المجلس بتعاون الإتحاد الأوربي عامة دولة إيطاليا خاصة فيما يتعلق بدعم وتطوير القُدرات البشرية للبلدية في عدد من المجالات.