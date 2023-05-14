دبيبة وباتيلي يبحثان ملفات الانتخابات الليبية وعودة النازحين

التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، برئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، اليوم الأحد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إن دبيبة و باتيلي، ناقشا تطورات إجراء الانتخابات العامة في البلاد ووجود قوانين انتخابية عادلة للجميع.

كما تطرقا إلى ملف عودة النازحين والمهجرين وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق ذلك.

وناقش الطرفان آخر المستجدات في الوضع بالسودان، وتأثير الصراع فيها على ليبيا والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.

والتقى باتيلي أمس السبت وفدًا من لجنة «6+6» المعنية بالانتهاء من القوانين الانتخابية، بحضور الفريق الفني المكلف من البعثة.