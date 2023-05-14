السفير الإيطالي يناقش مع بلدية بنغازي أهمية التنسيق المشترك ببرنامج إعادة الإعمار والاستقرار

أخبار ليبيا 24

زار السفير الإيطالي، جوزيبي بوتشينو، اليوم الأحد، بلدية بنغازي، حيث تم مناقشة التنسيق مع بلاده من أجل برنامج إعادة الإعمار والاستقرار في المدينة، ويأتي ذلك مع اقتراب انتهاء فترة عمله سفيرًا لإيطاليا لدى ليبيا.

وبحسب بيان البلدية، شارك في الزيارة القنصل العام لدولة إيطاليا فرانشيسكو دي لويجي، ومن الجانب الليبي رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، ومدير مكتبه يوسف الزواوي.

وبحث اللقاء انعكاسات الوضع السياسي القائم حاليًا على عمل البلدية ومدى قدرتها على توفير الخدمات في ظل الوضع الراهن والأعمال والمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بنغازي، وأهمية التنسيق المشترك فيما يتعلق ببرنامج إعادة الإعمار والاستقرار في المدينة.

وتأتي زيارة بوتشينو إلى بنغازي لقرب انتهاء فترة عمله سفيرًا لدولة إيطاليا في ليبيا، مضيفة أنه أثنى على حسن الاستقبال وتعاون وتجاوب البلدية المستمر مع القنصلية الإيطالية بما يعود بالنفع على المصلحة العامة للطرفين.

بدوره أشاد بوجواري بتعاون الاتحاد الأوربي عامة وإيطاليا خاصة فيما يتعلق بدعم وتطوير القدرات البشرية للبلدية في عدد من المجالات.