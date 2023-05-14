وزارة الحكم المحلي الليبية تبحث آلية تسيير العملية الانتخابية للمجالس البلدية

اجتمع وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر امصادف بدر، مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وأعضاء اللجنة المركزية.

وثمن الوكيل دعم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لإجراء الانتخابات في موعدها، وأثنى على مجهودات اللجنة المركزية في تسيبر العملية الإنتخابية للمجالس البلدية في موعدها.

وأكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبدالشفيع بأن الأيام القادمة ستشهد انطلاق العرس الانتخابي في البلديات التي فُتح فيها سجل استلام ملفات المترشحين حسب الجدول الزمني المعتمد.