“اللافي” يتابع تنفيذ خطة سير العملية الأمنية بمدينة الزاوية

الوطن| متابعات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية الفريق محمد الحداد، وعدداً من ضباط الجيش، وذلك لمتابعة تنفيذ سير العملية الخاصة بالقضاء على الجريمة، والقبض على المجرمين، ومحاربة الظواهر الهدامة، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون داخل المدينة.

كما تم خلال الاجتماع التشديد على تنفيذ التعليمات الصادرة كافة بشأن حماية المدنيين، وتأمين مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار بالمدينة، والقضاء على المظاهر المسلحة، بما في ذلك ضبط السيارات التي تتجول دون لوحات معدنية، وتلك التي تحمل أي نوع من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.