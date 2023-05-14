شركة الكهرباء الليبية: إصلاح تلفيات حريق محطة الهضبة خلال ساعات

يستمر مهندسو الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، في العمل لإصلاح الأعطال التي سببها الحريق داخل محطة الهضبة في طرابلس، وذلك لإرجاع التيار الكهربائي على المناطق المنقطع فيها في غضون ساعات.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن الحريق سبب أضرارا جسيمة ترتب عنها إيقاف عمل كامل المحطة؛ بسبب ضرر مجرى الكوابل الأرضية الرابطة بين المحولات الثلاثة.

وأكدت الشركة، أنه تم إجراء معاينة الأضرار وتنظيف وسحب كامل الأسلاك الأرضية، وعزل أسلاك المحول المحترق عن المحولات السليمة، وإحضار كوابل بديلة على مدى المحولات، من ثم توصيلها بالمحولين السليمين وتغذيتهما بالتيار الكهربائي الذي سينتج عنه عودة استقرار المحطة، ورجوع الكهرباء إلى المناطق في غضون الساعات المقبلة.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن مهندسي وفنيي الشركة يعملون تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الإدارة لإصلاح العطل وإرجاع التيار الكهربائي بأسرع وقت لتعود الشبكة مستقرة.