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عقيلة صالح يلتقي وفداً من مشايخ وأعيان الجغبوب

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، بمكتبه في مدينة القبة، وفداً من مشايخ وأعيان ومثقفي منطقة الجغبوب.

وتناول اللقاء، مستجدات الأوضاع في البلاد، حيث أكد الوفد دعمه إلى رئيس مجلس النواب ومجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الممثل لإرادة الشعب الليبي.

كما تمسك الوفد، بمطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووجه وفد الجغبوب الدعوة للسيد رئيس مجلس النواب للاطلاع على احتياجات المنطقة والمواطنين.

وفي ختام اللقاء، كرم وفد مشايخ وأعيان ومثقفي منطقة الجغبوب رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” تقديراً لمواقفه الوطنية.

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صحيفة الساعة 24

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