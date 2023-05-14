بمشاركة المنقوش.. حلقة نقاش في قطر حول آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها ليبيا

أخبار ليبيا 24

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مساء اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة، في حلقة نقاش أكاديمية حول آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها ليبيا.

وأوضحت الخارجية أن حلقة النقاش أقامها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها المنقوش رفقة وفد ليبي رسمي ضمن جولة خليجية تسبق القمة العربية 32 والتي ستُعقد في جدة.

يُشار إلى أن المنقوش ساهمت بكتابة أحد فصول إحدى إصدارات المركز حول جهود الوساطة في العالم العربي سينشر خلال الفترة القادمة.

وفي وقت سابق، اليوم، ثمّنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الدور القطري الداعم لاستقرار ليبيا والوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية.

جاء ذلك فور وصولها العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقت برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وبحسب بيان الخارجية بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، ، كما ناقش اللقاء القضايا الإقليمية والعربية وتنسيق المواقف بين البلدين، ودعم الجهود العربية الرامية إلى وقف نهائي لإطلاق النار بالسودان.