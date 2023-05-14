مجلس الدولة: تشكيل لجان عاجلة لمتابعة الخروقات المرتكبة من قبل حكومة الدبيبة

الوطن| متابعات

عقد مجلس الدولة جلسته السابعة والثمانين الأحد، برئاسة “خالد المشري” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وخُصّصت الجلسة لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى خروج حكومة الوحدة المنتهية عبر خارطة الطريق المرسومة لها في ملتقى الحوار الليبي في جينيف؛ وذلك لعدم وجود الشفافية، وعدم خضوع الحكومة لأي جلسات محاسبة أو استماع، والتفافها على الاختصاصات التشريعية للمجالس الموجودة.

كما ناقش المجلس الخروقات التي تقوم بها الحكومة بعقدها اتفاقات طويلة الأمد وملزمة للدولة الليبية والتي تخالف المادة “6” من خارطة الطريق، وفتح السجل العقاري المقفل بقانون من المجلس الانتقالي، وعدم قيامها بالإجراءات التمهيدية للانتخابات خاصة فيما يتعلق بتنقية السجل المدني والرقم الوطني، وكذلك معالجة الأرقام الإدارية، وعدم الشفافية في بيان إنتاج النفط ومصروفاته وإيراداته، وغيرها من المخالفات القانونية والإنسانية.

وقرر المجلس تشكيل لجان لمتابعة هذه الملفات بشكل عاجل، حيث تم تعليق الجلسة إلى حين تقديم اللجان تقاريرها.