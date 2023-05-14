الشركسي: لن تكون هناك انتخابات رئاسية هذا العام

الوطن|رصد

أكد عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي أنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية هذا العام، لافتًا إلى أن كل ما يتداول بشأنها هو للاستهلاك الإعلامي فقط.

وأضاف الشركسي أن الانتخابات ستجرى بداية العام القادم في حال عدل المبعوث الأممي استراتيجيته بشكل واضح.

وتابع الشركسي حديثة قائلًا: “خطة باتيلي الحالية لا أعتقد أنها ستشمل تشكيل لجنة جديدة في حال فشلت لجنة “6+6″ في إعداد القوانين الانتخابية”.

وبين عضو ملتقى الحوار السياسي أن مايواجه لجنة “6+6” هو ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية فقط معتبرًا أنه لا يمكن أن تصل إلى حل في هذه المشكلة.