اللافي يتابع تنفيذ خطة سير العملية الأمنية بمدينة الزاوية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، “عبد الله اللافي” بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، رئيس الأركان العامة ورئيس المنطقة العسكرية الساحل الغربي،”محمد الحداد”، وعدد من ضباط الجيش، وذلك لمتابعة تنفيذ سير العملية الخاصة بالقضاء على الجريمة، والقبض على المجرمين، ومحاربة الظواهر الهدامة، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون داخل المدينة.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي عبر صفحته على “فيسبوك”، تم خلال الاجتماع التشديد على تنفيذ كافة التعليمات الصادرة بشأن حماية المدنيين، وتأمين مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار بالمدينة، والقضاء على المظاهر المسلحة، بما في ذلك ضبط السيارات التي تتجول دون لوحات معدنية، وتلك التي تحمل أي نوع من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.