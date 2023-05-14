“الصحة الليبية” تبحث احتياجات مرضى الأورام والدم بالمرافق الصحية

الوطن| رصد

بحث وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور عثمان عبد الجليل، آلية طلب وتوفير احتياج مرضى الأورام وأمراض الدم بالمرافق الصحية في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم بديوان وزارة الصحة بمدينة بنغازي مع لجنة الأورام وإدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية وإدارة الشؤون الطبية وإدارة التحول الرقمي ومشروع حصر مرضى الأورام وذلك لمناقشة.

وتطرق الاجتماع لبحث كيفية اعداد الاحتياجات من قبل المراكز الطبية وآلية تحديدها في المرافق الصحية بالإضافة إلى مشاركة الأطباء في اعداد الاحتياج مع إدارة الصيدلة بكل مرفق صحي، إضافة إلى إعداد قائمة أساسية للأدوية الأكثر أهمية والتي تغطى نسبة أكبر من علاج المرضى.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة البرنامج الوطني لحصر الأورام والذي أطلقته الوزارة ضمن استراتيجيتها وكيفية عمل منظومة حصر مرضى الأورام للبدء في تفعيلها في المراكز الطبية.

هذا وستعمل منظومة حصر مرضى الأورام على إدخال البيانات الشخصية والرقم الوطني أو الرقم الإداري لكل مريض ونوع المرض وإصدار تقارير دورية عن العلاج الذي يستهلكه المريض وتتبع مدى انتشار المرض في كل رقعة جغرافية من البلاد، بالإضافة الى ربط المنظومة بالأرقام الشخصية للمرضى وتنبيههم بمواعيد الجرعات والتحاليل والأشعة وإصدار وصفات طبيبة الكترونية ومتابعة البروتوكول العلاجي ومواكبة تحديثه بشكل دوري مع النظام العالمي للعلاج.

وتسهم المنظومة في المساعدة على معرفة نوعية الأدوية وكمياتها لان مثل هذه الادوية تتطلب وقتا حتى يتم استيرادها وتصنع بحسب الطلب كما ستقوم المنظومة بمعرفة المتطلبات المستقبلية من هذه الادوية.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية قطاع الصحة في الحكومة الليبية لتطوير البروتوكولات العلاجية والمرجعيات الموحدة للخدمات الصحية المختلفة لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة أفضل باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.