هذا ما جاء في لقاء السايح بوفد عن سفارة روسيا بليبيا

استقبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الأحد، وفدا عن السفارة الروسية لدى ليبيا، للتباحث حول مدى استعدادها لتنفيذ الانتخابات المخطط لعقدها هذا العام.

وتم خلال اللقاء إطلاع الوفد الروسي على الإمكانيات المتاحة للمفوضية والاستعدادات العملية والفنية التي اُتخذت لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية.

كما أطلَعَ مجلس المفوضية الوفد الروسي على اختصاصات المفوضية كإدارة تنفيذية فنية محايدة ليس لها أي دور سياسي، وتنحصر مهمتها في تنفيذ التشريعات والقوانين الانتخابية التي تحال إليها من مجلس النواب.

واستعرض اللقاء التجربة الروسية فيما يتعلق بتنفيذ العمليات الانتخابية والآليات والمؤسسات المشرفة على تنفيذها، وتبادل الطرفان الآراء والمناقشات حول التجربتين الليبية والروسية، كما ناقشا سبل التعاون وتبادل الخبرات الانتخابية بين المؤسسات والإدارات الانتخابية في البلدين.

وأعرب الوفد الروسي عن استعداده لدعم مسار الانتخابات في ليبيا، والاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين، لدعم الجهود الرامية لإنجاح العمليات الانتخابية المرتقبة.

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