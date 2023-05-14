دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة تتعلق بأمن نظم وشبكات المعلومات

الوطن|رصد

نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة بعنوان (أمن نظم وشبكات المعلومات والتحقيقات الجنائية السيبرانية) بالتعاون مع الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية لمدة 14 يومًا.

وتضمنت محاور التدريب مفاهيم الهجمات والمخاطر والأهداف الأمنية، وبيان المستندات الالكترونية والتوقيعات الرقمية وعناصر ومكونات منظومة الاتصالات وشبكة الانترنت وكذلك دراسة الأنظمة الحاكمة لهذه التقنيات واختصاصاتها.

وتهدف إلى الدورة إلى الرفع من قدرات أعضاء النيابة العامة المعنيين بمباشرة التحقيقات في الجرائم الالكترونية، وتزويدهم بالمفاهيم والأساليب حول كيفية التعامل مع قواعد الأمن السيبراني ونظم المعلومات وفهم الآليات الدولية والوطنية ذات الصلة بمجال البحث الجنائي.