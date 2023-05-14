بلدية بنغازي: بوجواري ناقش مع السفير الإيطالي تنسيق برنامج إعادة الإعمار

أجرى السفير الإيطالي “جوزيبي بوتشينو” زيارة لبلدية بنغازي التقى خلالها عميد البلدية المهندس الصقر بوجواري بحضور مدير مكتب رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي.

وقالت بلدية بنغازي في بيان إن اللقاء الذي حضره القُنصل العام لدولة إيطاليا “فرانشيسكو دي لويجي” تم خلاله مُناقشة انعكاسات الوضع السياسي القائم حالياً على عمل البلدية.

وناقش اللقاء مدى قُدرة البلدية على توفير الخدمات في ظل الوضع الراهن والأعمال والمشاريع التي يقوم بتنفيذها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي، وأهمية التنسيق المُشترك فيما يتعلق ببرنامج إعادة الإعمار والاستقرار في المدينة.

وأثنى السفير الإيطالي على حُسن الاستقبال، وتعاون وتجاوب البلدية المُستمر مع القُنصلية الإيطالية بما يعود بالنفع على المصلحة العامة للطرفين.

كما أشاد الزواوي بتعاون الاتحاد الأوربي عامة دولة إيطاليا خاصة فيما يتعلق بدعم وتطوير القُدرات البشرية للبلدية في عدد من المجالات.