التائب: سيتم بحث أسباب حريق محطة “سيد حسين” من قبل الجهات القضائية

الوطن|متابعة

قال المتحدث الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب، إنه لا وجود طرح للأحمال نتيجة الحريق الذي حصل على أحد محولات محطة “سيد حسين”.

وأكد التائب خلال فيديو نشرته الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحريق أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على العديد من المناطق في نطاق بلدية أبو سنين وبعض المناطق الأخرى وصولًا إلى قصر مغوشية.

وأوضح المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء أن أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال التي خلفها الحريق الذي نشب بمحول رقم 1 بمحطة الهضبة جهد 220/30 ك.ف، مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى.

وطمئن التائب المواطنين بأن أعمال الصيانة لازالت مستمرة و قاربت على الانتهاء، مشيرًا إلى أن العمل يسير بوتيرة عالية وبحالة نفير قصوى، لافتًا إلى أن الحادثه سيتم بحثها من قبل الجهات القضائية لمعرفة أسبابها.

وبين التائب أن العمل متابع من قبل مهندسي وفنيي الشركة تحت إشراف مباشر من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة، علمًا أن التيار الكهربائي سيعود في غضون الساعات القادمة.