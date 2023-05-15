القبض على موظفي منظمة إيطالية تسعى لتوطين المهاجرين الأفارقة بالجنوب

تمكن جهاز الأمن الداخلي من القبض على موظفي منظمة “أرا باتشي” الإيطالية التي سعت لتوطين المهاجرين الأفارقة بالجنوب.

وقال الجهاز في بيان تم نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: ثبت أن المنظمة تسعى لتوطين المهاجرين ودمجهم مع السكان المحليين بهدف ضرب النسيج الاجتماعي، مضيفا أن، المنظمة قامت بتعيين مجموعة من الموظفين من ضعاف النفوس لاستخدامهم كأدوات تُمْكنها من العمل والعبث في الجنوب..

كما ذكر البيان أنه، تأكد تحايُل المُنظمة على القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية من أجل الحصول على المنفعة لها ولأدواتها التي تستخدمها في هذا الجانب، موضحا أن، المنظمة استخدمت موظفين ليبيين انصاعوا لها مقابل الحصول على الأموال غير مبالين بسلامة بلادهم وعواقب أفعالهم وتصرفاتهم..

وألمح إلى أن، المنظمة تعاقدت مع شركة محلية تسمى “بيت ليبيا” كوسيط للتعاقد مع مجموعة الموظفين المحليين لأداء نفس الغرض، مؤكدا أن، المنظمة قامت بتزوير كافة المستندات المتعلقة بالضرائب والضمان لتصبح الشركة الوسيط عبارة عن جسر لها..

وأشار البيان إلى أن، الشركة الوسيط تحال إليها رواتب الموظفين كمرحلة أولى وبدورها تحيلها للموظفين كمرحلة ثانية، متابعا: الشركة الوسيط تحصل على نسبة من الأموال المُحالة إليها في عملية غسيل نجحوا من خلالها بغسل الكثير من العقول التي سخرت لخدمة مخططاتهم...