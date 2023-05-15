أوحيدة: لا نستطيع تفصيل قوانين تقبل البعض وترفض آخرين

الوطن/رصد

نبّه عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة لوجود أطراف تضغط على لجنة 6+6 من أجل عدم إعداد قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أن تلك الأطراف تشمل أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة وسلطة الأمر الواقع في طرابلس وأذرعاً مسلحة.

وأكد أوحيدة أن هناك مرجعيات تستطيع اللجنة البناء عليها قوانين سابقة صادرة عن مجلسي النواب والدولة، مع مراعاة التعامل بحكمة في عدم إقصاء أحد.

وقال أوحيدة: ” نحن لا نستطيع تفصيل قوانين تقبل البعض وترفض آخرين… الأمر يتطلب حكمة وعدل لكي تقبل الانتخابات والفيصل الشعب الليبي”.