الأبلق: بقاء القوات التركية في ليبيا أمر ضروري

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب عمّار الأبلق إن بقاء القوات التركية في ليبيا أمر ضروري وذلك بمباركة واشنطن و لندن.

وأضاف الأبلق في تصريحات صحفية أن وجود المرتزقة والقوات الأجنبية والجريمة المنظمة العابرة للحدود والسلطات المهترئة والانقسام السياسي والتدخّلات الدولية تجعل من بقاء القوات التركية في ليبيا ضروري.

وتابع عضو البرلمان “ما تتناقله وسائل الإعلام وبيانات باتيلي وسفراء الدول الفاعلة الداعية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وعمل لجنة 5+5، الغاية منه فقط الاستهلاك الإعلامي”.