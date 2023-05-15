القطراني يبحث الصعوبات التي تواجه مشاريع الإسكان والبنية التحتية في بنغازي

الوطن| رصد

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية، علي فرج القطراني الأحد ، وفد ائتلاف شركات B F I المحدودة برئاسة صالح عطية وأعضاء الائتلاف مورتي نيكولاس ومصطفى العرفي ، بحضور وزير الاستثمار علي السعيدي، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

ورحب القطراني بالوفد الزائر، مثنيًا على الاهتمام الذي ابداه فيما يتعلق بالتوقيع على الاتفاقية بين الحكومة الليبية ووفد الإتلاف.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من ملفات المشاريع ذات الأولوية والتي في مقدمتها مشاريع الإسكان والبنية التحتية في مجالات المواصلات والمطارات والتجمعات السكنية والطاقة الشمسية وذلك لوضعها موضع التنفيذ، والصعوبات التي تواجه عمل الشركات وسبل حلحلتها.

واطلع القطراني خلال اللقاء على عمل اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير الاستثمار علي السعيدي والمكلّفة بالتواصل المباشر مع ائتلاف شركات B F I لتذليل كافة الصعاب أمامها والبدئ في تنفيذ المشاريع المتوقفة.