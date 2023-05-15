“أبوزريبة” يناقش الخطة الأمنية لإعادة تشغيل مطار تمنهنت

الوطن|متابعة

ناقش وزير الداخلية اللواء “عصام أبوزريبة” مع وزير البيئة محمد عبد الحفيظ العديد من البنود التي يمكن أن تتعاون الوزارتان فيهم، والقضايا التي ترتبط بالبيئة والصحة العامة.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد طرح العديد من الافكار التي يمكن أن تشارك وتساهم وزارة الداخلية في تنفيذ قوانين البيئة وفرض العقوبات على المخالفين لها، بالإضافة لمكافحة الجريمة البيئية والتحقيق فيها.

وفي السياق ذاتة، تم مناقشة الخطة الأمنية لإعادة تشغيل المطار المدني وتسير الرحلات الداخلية في أقرب وقت ممكن، وتفعيل مكاتب الأجهزة الأمنية وتوفير عناصر الشرطة اللازمة لتأمين المطار.

ومن جانبهم، نوقشت الآلية التي يجب أن تعمل بها وزارة الداخلية بالإضافة إلى مناقشة توفير الأمن والحماية ومكافحة الجريمة والإرهاب بالمطار.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع ضم أيضًا محمد منصور، ومدير مطار تمنهنت الدولي “إبراهيم نصر عبدالله” ومدير الشؤون الإدارية بالمطار.