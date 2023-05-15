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بعد فشل أردوغان في تحقيق الأغلبية بالانتخابات.. سهيل الغرياني: نعوذ بالله من الخذلان

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال سهيل الغرياني نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني بعد فشل أردوغان بتحقيق الأغلبية في الانتخابات التركية التي تقام حاليًا، إن بعض الذين يصوتون لحزب الشعوب المعارض في تركيا ضد تحالف أردوغان يقولون نريد أن نرى تغييرًا في الحكم.

وأضاف الغرياني في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،أغلب الذين يريدون التغيير من الشباب الذي لم يشهدوا كيف كانت تركيا قبل ثلاثين عامًا في الفقر والفساد والقمامة“.

وأشار ابن المفتي المعزول إلى أن الشباب لا يقيمون وزنًا للقوة التي وصلت لها تركيا عسكريًا وتقنيًا بفضل جهود أردوغان للسعي في التحرر من هيمنة قوى الغرب، مؤكدًا أنهم يريدون التغيير فقط لأجل التغيير.

وختم الغرياني قائلًانعوذ بالله من الخذلان، مضيفًااللهم انصر عبدك أردوغان ينصر دينك وينكأ لك عدوا“.

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الوطن الليبية

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